Семин рассказал, в чем Ловрен превосходит Ивановича

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин сравнил Деяна Ловрена с Браниславом Ивановичем.
По мнению Семина, в лице Ловрена «Зенит» взял очень серьезного игрока, так как хорват будет большим помощником в защите, и с первого тура видно, что у него высокий уровень. Тренер отметил, сложно сравнивать его с Ивановичем, но он быстрее и в целом это два очень хороших игрока.
«Еще одно сильное качество Ловрена — первая передача. Он не теряет мячи, и я думаю, превосходит Ивановича в этом компоненте», — сказал Семин в эфире передачи «Все на футбол».
Напомним, 31-летний Ловрен присоединился к составу «Зенита» в летнее трансферное окно. Иванович, напротив, покинул Петербург и присоединился к новичку АПЛ «Вест Бромвичу».
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