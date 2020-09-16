Семин рассказал, в чем Ловрен превосходит Ивановича

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин сравнил Деяна Ловрена с Браниславом Ивановичем.

По мнению Семина, в лице Ловрена «Зенит» взял очень серьезного игрока, так как хорват будет большим помощником в защите, и с первого тура видно, что у него высокий уровень. Тренер отметил, сложно сравнивать его с Ивановичем, но он быстрее и в целом это два очень хороших игрока.

«Еще одно сильное качество Ловрена — первая передача. Он не теряет мячи, и я думаю, превосходит Ивановича в этом компоненте», — сказал Семин в эфире передачи «Все на футбол».