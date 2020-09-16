Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал слова главного тренера команды, который назвал матч против СКА «газпромовским дерби».

«Боб недалек от истины. Это на самом деле газпромовское дерби, это не секрет. Мы точно не враги. Я за то, чтобы мы играли в финале Кубка Гагарина. Для группы компаний «Газпром» это была бы большая победа. СКА многое делает для продвижения лиги и хоккея. «Авангард» сейчас включился в эту историю. Мы правильные соперники. Соперничаем в честной борьбе», – сказал Крылов, слова которого приводит группа «Авангарда» во «Вконтакте».

Ранее петербургский СКА проиграл омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Балашихе и завершилась со счетом 4:3 в пользу омичей.