В матче первого тура группового этапа Кубка России московский «Спартак» одержал разгромную победу над столичной «Родиной» со счетом 5:1.

В составе красно-белых по мячу забили Александр Соболев на 35-й минуте, Остон Урунов на 53-й минуте, Лукас Айртон на 56-й минуте, Роман Зобнин на 59-й минуте и Эсекьель Понсе на 81-й минуте встречи.

Единственный гол в составе «Родины» забил 17-летний нападающий Магомедхабиб Абдусаламов на 61-й минуте матча.

Первый матч в основном составе провел Александр Кокорин, на 62-й минуте он ушел с поля, вместо него на поле вышел Эсекьель Понсе.

Отметим, в группе со «Спартаком» и «Родиной» также играет красноярский «Енисей». Команда Тедеско сыграет красноярцами на выезде 21 октября, а «Родина» примет «Енисей» 30 сентября.