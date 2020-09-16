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  • 21:43,  16 сентября 2020
Футбол
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«Рубин» обыграл «Черноморец», Макаров оформил дубль

&#171;Рубин&#187; обыграл &#171;Черноморец&#187;, Макаров оформил дубль
Денис Макаров. Фото: "Рубин".

В рамках первого тура группового раунда Кубка России казанский «Рубин» одержал победу над новороссийским «Черноморцем» со счетом 4:2.

В составе казанского клуба дублем на 62-й и 89-й минутах отметился Денис Макаров, еще по голу забили Иван Игнатьев на 26-й минуте и Хван Ин Бом на 52-й минуте встречи. У новороссийской команды отличились Мурад Омаров на 7-й минуте и Иван Матюшенко на 69-й минуте.

В одной группе с «Рубином» и «Черноморцем» также «СКА-Хабаровск». Дальневосточный клуб сыграет с «Черноморцем» 30 сентября, а с «Рубином» — 21 октября.

Ранее «Ленинградец» проиграл «Уфе» со счетом 0:1, пятигорский «Машук-КМВ» уступил «Тамбову» со счетом 1:2, ульяновская «Волга» потерпела поражение от «Урала» со счетом 0:3, «Сочи» одолел пермскую «Звезду» со счетом 1:0, а «Спартак» разгромил «Родину» со счетом 5:1.

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