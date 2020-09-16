«Рубин» обыграл «Черноморец», Макаров оформил дубль

В рамках первого тура группового раунда Кубка России казанский «Рубин» одержал победу над новороссийским «Черноморцем» со счетом 4:2.

В составе казанского клуба дублем на 62-й и 89-й минутах отметился Денис Макаров, еще по голу забили Иван Игнатьев на 26-й минуте и Хван Ин Бом на 52-й минуте встречи. У новороссийской команды отличились Мурад Омаров на 7-й минуте и Иван Матюшенко на 69-й минуте.

В одной группе с «Рубином» и «Черноморцем» также «СКА-Хабаровск». Дальневосточный клуб сыграет с «Черноморцем» 30 сентября, а с «Рубином» — 21 октября.