«Рубин» обыграл «Черноморец», Макаров оформил дубль

В рамках первого тура группового раунда Кубка России казанский «Рубин» одержал победу над новороссийским «Черноморцем» со счетом 4:2.
В составе казанского клуба дублем на 62-й и 89-й минутах отметился Денис Макаров, еще по голу забили Иван Игнатьев на 26-й минуте и Хван Ин Бом на 52-й минуте встречи. У новороссийской команды отличились Мурад Омаров на 7-й минуте и Иван Матюшенко на 69-й минуте.
В одной группе с «Рубином» и «Черноморцем» также «СКА-Хабаровск». Дальневосточный клуб сыграет с «Черноморцем» 30 сентября, а с «Рубином» — 21 октября.
Ранее «Ленинградец» проиграл «Уфе» со счетом 0:1, пятигорский «Машук-КМВ» уступил «Тамбову» со счетом 1:2, ульяновская «Волга» потерпела поражение от «Урала» со счетом 0:3, «Сочи» одолел пермскую «Звезду» со счетом 1:0, а «Спартак» разгромил «Родину» со счетом 5:1.
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