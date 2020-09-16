«Это же они в игре». Орлов объяснил, почему Широкова нельзя судить за избиение судьи

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, что на бывшего игрока «Зенита» Романа Широкова возбуждено уголовное дело.
По словам Орлова, Широков сам виноват, но комментатор убежден, что когда происходит столкновение на футбольном поле, наказание должно быть спортивное. Он отметил, хоть это и любительский турнир, Орлов не помнит, чтобы человека со стадиона увозили в тюрьму и судили условно.
«Это же они в игре все. Это все в зоопарке происходит. Впечатление двоякое. Широков не прав, но то, что на него сразу завели уголовное дело… Некрасивая история, конечно. Уверен, Роман корит сам себя за свою несдержанность», — сказал Орлов, слова которого приводит Sport24.
Ранее сообщалось, что на бывшего футболиста сборной России и петербургского «Зенита» Романа Широкова заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Поводом для заведения дела стал инцидент, который произошел во время любительского турнира между командами «Матч ТВ» и «Ничего необычного». Тогда Широков напал на арбитра Никиту Данченкова и избил его после того, как судья показал экс-футболисту красную карточку.
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