В рамках второго круга турнира АТР в Риме испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в двух сетах над своим соотечественником Пабло Карреньо-Бустой.

Счет по сетам — 6:1, 6:1, встреча продолжалась один час и 14 минут. За это время Надаль сделал две подачи навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. Карреньо-Буста не сделал ни одного эйса, совершил одну ошибку на подаче и не реализовал ни одного брейка из одного возможного.

Отметим, в третьем раунде вторая ракетка мира сыграет против победителя матча между канадцем Милошем Раоничем и сербом Душаном Лайовичем.

Этот турнир стал для Рафаэля Надаля первым официальным после паузы, образовавшейся из-за коронавируса.