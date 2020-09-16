В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоятся шесть матчей.

Казанский «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» примет уфимский «Салават Юлаев». Матч начнется в 19:00 по московскому времени. В составе башкирского клуба в игре не примут участие Данил Алякин, Владислав Картаев и Филип Ларсен.

Пекинский «Куньлунь Ред Стар» на «Арене Мытищи» примет екатеринбургский «Автомобилист». Матч начнется в 19:00 по московскому времени. В составе екатеринбургского клуба в игре не примет участие Николай Стасенко.

Нижегородское «Торпедо» на стадионе «Нагорный» примет череповецкую «Северсталь». Матч начнется в 19:00 по московскому времени. В составе нижегородского клуба в игре не примет участие Антон Волченков.

Подольский «Витязь» на одноименной арене примет челябинский «Трактор». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

«Сочи» в Ледовом дворце «Большой» примет ярославский «Локомотив». Матч начнется в 19:30 по московскому времени. В составе ярославского клуба в игре не примет участие Эдвард Паскуаль.

Московский «Спартак» на «ЦСКА Арене» примет петербургский СКА. Матч начнется в 19:30 по московскому времени. В составе московского клуба в игре не примет участие Никита Соколов.