Национальная баскетбольная ассоциация объявила состав символических сборных лучших игроков в нынешнем сезоне.
В первую команду вошли Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Яннис Адетокумбо («Милуоки Бакс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).
Во вторую вошли Дэмиан Лиллард («Портленд Блэйзерс»), Кавай Ленард («Лос-Анджелес Клипперс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Крис Пол («Оклахома-Сити Тандер») и Паскаль Сиакам («Торонто Рапторс»).
В третью сборную вошли Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Джимми Батлер («Майами Хит»), Руди Гобер («Юта Джаз») и Расселл Уэстбрук («Хьюстон Рокетс»).
Отметим, в полуфинале текущего розыгрыша «Лейкерс» встретятся с «Денвером» (0-0), а «Бостон» играет с «Хит» (0-1).
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