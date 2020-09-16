В рамках второго круга турнира АТР в Риме российский теннисист Андрей Рублев встретится с представителем Польши Хубертом Гуркачем.

Игра состоится сегодня, 17 сентября, на одном из кортов «Форо Италико». Пока начало встречи назначено на 15:00 по московскому времени, однако в течение дня игра может сдвинуться.

На данный момент Рублев занимает 12-е место в рейтинге 52-недель ATP, Гуркач идет на 31-й строчке.

В матче первого круга турнира АТР Андрей Рублев одержал победу в двух сетах над аргентинцем Факундо Баньисом. Счет по сетам — 6:4, 6:4. Встреча продолжалась один час и 39 минут.

Хуберт Гуркач одолел британца Дэниела Эванса в трех сетах, счет — 6:3, 3:6, 7:5. Встреча продолжалась два часа и 26 минут.