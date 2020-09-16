Медведева не примет участие в этапе Кубка России в Сызрани

Российская фигуристка Евгения Медведева не примет участие в первом этапе Кубка России.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, фигуристка была заявлена на этап, который пройдет в Сызрани с 18 по 22 сентября.

Кубок России в текущем сезоне является отборочным турниром к чемпионату России. Медведева заявилась также на второй этап, который пройдет в Москве с 10 по 13 октября.