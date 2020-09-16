Медведева не примет участие в этапе Кубка России в Сызрани

Российская фигуристка Евгения Медведева не примет участие в первом этапе Кубка России.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, фигуристка была заявлена на этап, который пройдет в Сызрани с 18 по 22 сентября.
Кубок России в текущем сезоне является отборочным турниром к чемпионату России. Медведева заявилась также на второй этап, который пройдет в Москве с 10 по 13 октября.
Сегодня стало известно, что Медведева возвращается в группу Тутберидзе. Известно, что программы Медведевой на новый сезон менять не будут. Короткая программа фигуристки поставлена под «Маскарад» Арама Хачатуряна, ей занимался чемпион мира-2008 Джеффри Батл. Произвольную поставили под музыку из шоу «Цирк дю Солей», над ней работала Ше-Линн Бурн.
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