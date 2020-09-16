Российская фигуристка Анастасия Шпилевая, выступавшая в танцевальном дуэте с Григорием Смирновым, рассказала о распаде пары.

По словам Шпилевой, она не станет вдаваться в подробности, но ей кажется правильным это огласить.

Фигуристка отметила, она травмировалась, и пока у нее нет возможности выйти на лед.

«Но я ни в коем случае не собираюсь заканчивать и опускать руки. Надеюсь, что восстановление пройдет как можно скорее, и я с новыми силами ворвусь в бой», – написала Шпилевая в своем Instagram.

Напомним, Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов являются победителями юношеских Олимпийских игр 2016 года. Во взрослых соревнованиях пара победила на турнире Bavarian Open. В прошлом сезоне дуэт дебютировал в серии Гран-при, где Шпилевая и Смирнов заняли шестое место.