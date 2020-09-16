Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился мнением об игре Александра Кокорина в матче Кубка России против «Родины».

По словам Соболева, нет ничего страшного в том, что не забил Кокорин, он забьет в следующей игре. Нападающий отметил, хоть Кокорин и большой игрок, он в новой команде и не до конца понимает одноклубников на поле.

«Во втором тайме был момент: я ему мог выкатить, но сделал передачу чуть сильнее, вратарь забрал. Если бы отдал нормально – он бы забил. Поэтому дело не только в нем», — сказал Соболев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в матче первого тура группового этапа Кубка России московский «Спартак» одержал разгромную победу над столичной «Родиной» со счетом 5:1.

Первый матч в основном составе провел Александр Кокорин, на 62-й минуте он ушел с поля, вместо него на поле вышел Эсекьель Понсе.