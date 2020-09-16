Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер поделился мнением о переходе Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе.

По словам Орсера, он не спрашивал, чье именно это было решение, посоветовали ли это Медведевой в ФФККР, с руководителями которой фигуристка обсуждала свое будущее, или же она обсуждала свои планы напрямую с Тутберидзе. Канадец отметил, он не уверен, что ему важно это знать, и что он хотел бы это знать.

«Но я очень дорожу теми отношениями, которые сложились у нас с Медведевой за время совместной работы. Они очень искренние, очень доверительные. Я на 100% уверен, что Женей сейчас движет лишь одно: она очень хочет кататься, ей нужен тренер», – сказал Орсер, слова которого приводит RT.

Сегодня стало известно, что Медведева возвращается в группу Тутберидзе. Известно, что программы Медведевой на новый сезон менять не будут. Короткая программа фигуристки поставлена под «Маскарад» Арама Хачатуряна, ей занимался чемпион мира-2008 Джеффри Батл. Произвольную поставили под музыку из шоу «Цирк дю Солей», над ней работала Ше-Линн Бурн.