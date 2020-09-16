Евгения Медведева снова тренеруется у Этери Тутберидзе, «Спартак» разгромил «Родину», Надаль победил в первом матче за семь месяцев. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте новостей от Nevasport.

Медведева возвращается к Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева возвращается к своему прежнему тренеру Этери Тутберидзе.

Российский фигурист Морозов заразился коронавирусом

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, заразился коронавирусной инфекцией.

«Спартак» забил «Родине» пять голов, Кокорин — ни одного

В матче первого тура группового этапа Кубка России московский «Спартак» одержал разгромную победу над столичной «Родиной» со счетом 5:1.

Надаль обыграл Карреньо-Бусту в первом для себя матче после коронавирусной паузы

В рамках второго круга турнира АТР в Риме испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в двух сетах над своим соотечественником Пабло Карреньо-Бустой.

Медведева не примет участие в этапе Кубка России в Сызрани

Российская фигуристка Евгения Медведева не примет участие в первом этапе Кубка России.

Распался танцевальный дуэт Шпилевая/Смирнов

Российская фигуристка Анастасия Шпилевая, выступавшая в танцевальном дуэте с Григорием Смирновым, рассказала о распаде пары.