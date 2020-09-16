Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о поражении от ЦСКА в седьмом туре РПЛ.

По словам Газизова, после проигранного дерби все были в плохом настроении, нужно было поддерживать эмоциональный фон. Он отметил, что футболисты справились, и победа над «Родиной» придаст уверенности перед встречей с «Рубином».

Газизов также прокомментировал тот факт, что после шести туров журналисты и СМИ называли «Спартак» чемпионом.

«Мы никому ничего не говорили. Это говорили журналисты. Я это не читаю», — сказал Газизов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в матче первого тура группового этапа Кубка России московский «Спартак» одержал разгромную победу над столичной «Родиной» со счетом 5:1.