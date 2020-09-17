Российский теннисистки Дарья Касаткина и Светлана Кузнецова проведут матчи второго круга на турнире WTA в итальянском Риме.

Касаткина в 1/16 финала встретится с представительницей Чехии Катериной Синяковой, занимающей 61-е место в рейтинге WTA. Матч запланирован на 12:00 по московскому времени, но начало игры может сдвинуться.

В первом раунде Касаткина одержала победу в двух сетах над соотечественницей Верой Звонаревой — 6:2, 6:2. Синякова одолела немку Анжелику Кербер — 6:3, 6:1.

Кузнецова во втором раунде сыграет с представительницей Эстонии Анетт Контавейт, занимающей 21-е место в рейтинге WTA. Матч также запланирован на 12:00 по московскому времени, но это не точное начало игры.

В первом раунде Кузнецова одержала победу в трех сетах над представительницей США Бернардой Пера — 3:6, 7:6 (7:3), 6:3. Контавейт одолела француженку Каролин Гарсия — 6:3, 7:6 (7:1).