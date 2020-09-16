Ведущий турниров и журналист Ричард Льюис за 17-минутный ролик, где раскритиковал выражения Сергея starix Ищука, который обвинил Робина flusha Ронквеста в использовании читов.

Журналист привёл в пример моменты из истории «Рождённых Побеждать», когда коллектив жульничал в матчах. Льюис был зол на то, что starix обвинил журналиста в том, что он не так воспринял его слова.

У игроков Natus Vincere нет каких прав говорить о читерстве или некорректном поведении на сцене. Эта команда была одна из первых, на моей памяти, которых поймали на жульничестве. Мало того, что был этот инцидент, так они ещё отвратительно относились к прессе, фанатам и организаторам. Это абсолютно помойное поведение.

Ведущий вспомнил случай, когда в 2011 году против SK Gaming один из участников NAVI сильно ударил компьютер RobbaN прямо во время клатча Get_RiGhT.

Конфликт начался, когда две недели назад Сергей Ищук опубликовал в своей группе пост, где выразил свои мысли на счёт того, что flusha использовал читы и выигрывал Мейджоры.