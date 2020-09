В своём официальном твиттере Dignitas сообщила о том, что переводит Кристофера GeT_RiGhT Алесунда и Ричарда Xizt Ландстрёма в запас.

Организация сделала важный акцент на том, что это решение было принято не только ими, но и составом вместе с менеджментом. Dignitas продолжит поддерживать игроков до тех пор, пока они не найдут «новый дом».

В последнее время у легендарного состава не получается добиться высоких результатов. Последними играми был проигрыш против Imperial, AGF и lvlUP в рамках Nine to Five 4.

GeT_RiGhT и Xizt вместе с командой заняли 3-4 место на Eden Arena Malta Vibes Cup 9, второе место на этом же турнире шестого сезона, на этом крупные достижения коллектива заканчиваются. Выступление в рамках FLASHPOINT Season 1 и BLAST Premier: Spring 2020 Showdown неудачное.

Кто именно займёт место легендарных игроков неизвестно, однако некоторые аналитики уже предрекают трансфер между шведскими игроками.

Состав Team Dignitas:

— Патрик f0rest Линдберг

— Адам friberg Фриберг

— Хокон Hallzerk Фьярли

— Ричард Xizt Ландстрём (запас)

— Кристофер GeT_RiGhT Алесунд (запас)