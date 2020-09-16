В своём официальном твиттере Dignitas сообщила о том, что переводит Кристофера GeT_RiGhT Алесунда и Ричарда Xizt Ландстрёма в запас.
Организация сделала важный акцент на том, что это решение было принято не только ими, но и составом вместе с менеджментом. Dignitas продолжит поддерживать игроков до тех пор, пока они не найдут «новый дом».
В последнее время у легендарного состава не получается добиться высоких результатов. Последними играми был проигрыш против Imperial, AGF и lvlUP в рамках Nine to Five 4.
GeT_RiGhT и Xizt вместе с командой заняли 3-4 место на Eden Arena Malta Vibes Cup 9, второе место на этом же турнире шестого сезона, на этом крупные достижения коллектива заканчиваются. Выступление в рамках FLASHPOINT Season 1 и BLAST Premier: Spring 2020 Showdown неудачное.
Кто именно займёт место легендарных игроков неизвестно, однако некоторые аналитики уже предрекают трансфер между шведскими игроками.
Состав Team Dignitas:
— Патрик f0rest Линдберг
— Адам friberg Фриберг
— Хокон Hallzerk Фьярли
— Ричард Xizt Ландстрём (запас)
— Кристофер GeT_RiGhT Алесунд (запас)
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