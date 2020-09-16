Новые смайлики от Twitch далеко не всем пришлись по душе. Геймеры испанского и латиноамериканского происхождения оскорбились новыми эмодзи, где изображены персонажи сомбреро с гитарой и маракасами.

Активистка и популизатор LGBTQIA-контента на Twitch под ником mermaidqueenjude высказалась о том, что данные смайлики высмеивают стереотипы.

Смайлики были добавлены в рамках Национального латиноамериканского культурного наследия, проходящего в течение месяца с 15 сентября по 15 октября.

Это грубо, Twitch. Не стоит поддерживать авторов латиноамериканского и испанского происхождения с помощью расовых стереотипов, — закончила свою мысль активистка.

Сторонники идеи поддержали стримершу и так же высказались на данную тему, добавив, что стриминговой площадке следует ответственнее подходить к организации таких активностей и ивентов. Сразу после этого Twitch удалила смайлы и опубликовала в твиттере информацию об извинениях.