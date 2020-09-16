В ночь с 16 на 17 сентября Sony проводит прямую трансляцию с презентацией консоли и других всевозможных анонсов. Фанаты консоли, затаив дыхание, ждали цен на PlayStation 5.

Девайс поступит в продажу через 2 месяца 19 ноября в мире и обойдётся покупателям в 499 долларов, а версия без дисковода будет стоить 399 долларов.

По данным инсайдеров после анонса Xbox Series X Sony решили переосмыслить ценообразование консоли и снизить цену за цифровую версию без дисковода до 399 долларов, что практически на 20% меньше планируемой цены.

Однако даже эта стоимость на 100 долларов больше, чем младшая версия Xbox Series X. Именно эта стоимость была анонсирована сегодня в рамках презентации.

Обе консоли поступят в продажу примерно в одно и то же время, поэтому игрокам предстоит тяжёлый выбор: чей девайс всё-таки лучше и почему.