В интервью на официальноv канале Natus Vincere тренер CS:GO состава Андрей B1ad3 Городецкий рассказал о всех внутренних конфликтах на буткемпе и заявил, что коллектив продолжит тренировки вместе на территории тренировочного лагеря.

«Форма команды пока средняя. Мы потихонечку входим в сезон после отпуска. Нам в целом онлайн давался тяжело и до отпуска. Но чем больше мы играем в онлайне, тем нам комфортнее. ESL Pro League идеальный для нас формат, потому что ты играешь без страха поражения. У тебя всегда есть семь матчей, которые ты можешь отыграть на уровне. Когда ты играешь на вылет и у тебя давно не было онлайн-матчей, некоторые игроки могут чувствовать дискомфорт.

Андрей рассказал, что больше всего ошибок в игре было у flamie, Boombl4 и Perfecto и именно эти игроки находятся прямо сейчас на буткемпе. Electronic необходимо вернуться к семье, а s1mple комфортно играть из дома.

«Причина продления буткемпа — позорное выступление в Кельне. Оно было для нас недопустимо. Мы провели беседу и сказали, что, если с такой игрой мы поедем играть сезон из домов, будет только хуже. Игроки не готовы. У них очень много ошибок в игре, в частности у Кирилла, Егора и Ильи. Поэтому мы приняли решение продлить буткемп на месяц и отыграть EPL. Более плодотворная работа однозначно будет на буткемпе. Плюс сам турнир довольно длинный. Матч отыграл, сразу сел, разобрал, вживую пообщался. Намного проще это все делать, — закончил свою мысль тренер.

ESL One Cologne 2020 прошёл для «Рождённых Побеждать» неудовлетворительно и команда заняла всего 9-12 место, проиграв все ключевые матчи.