В рамках ESL Pro League Season 12 состоялся матч между OG и ENCE. Для OG встреча была невероятно важна, ведь при победе финнов у них появлялся шанс бороться дальше за выход в плей-офф стадию турнира. Встреча закончилась победой OG со счётом 2-1.

Dust 2: OG 11 — 16 ENCE

Inferno: OG 16 — 10 ENCE

Mirage: OG 16 — 4 ENCE

Победа европейского состава дала ещё 3 очка в группе А, благодаря чему коллектив вышел на 3 место и делит его с BIG и Heroic, которые ещё не сыграли свои матчи.

ENCE опустились на второе место в рейтинге, отдав Natus Vincere первенство.

Лучшими по ходу турнира стали Исса ISSAA Мурад и Матеус mantuu Вилсевски, заработав более 110 фрагов на двоих за три карты, что, несомненно, является достойным результатом. Хуже всех отыграли три игрока из ENCE: Jamppi, sergej и Aerial.

ESL Pro League Season 12 проходит в онлайн-формате в двух регионах одновременно. В европейском играют 16 команд. Только 8 из них пройдут в стадию плей-офф, где будут бороться за $450 тыс.