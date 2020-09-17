Миранчук показал фото с командного ужина «Аталанты»

Полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук опубликовал снимок, сделанный во время совместного ужина с игроками клуба.

«Ужин с командой», – написал Миранчук по-итальянски под фото.

Отметим, в данный момент Миранчук травмирован. 24-летний россиянин получил повреждение еще будучи футболистом «Локомотива». У игрока была диагностирована травма задней поверхности бедра, точный срок восстановления в строй пока неизвестен.

В составе «Локомотива» Алексей Миранчук сыграл 228 матчей, в которых забил 43 мяча и отдал 45 результативных передач.