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  • 09:32,  17 сентября 2020
Футбол
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Миранчук показал фото с командного ужина «Аталанты»

Миранчук показал фото с командного ужина &#171;Аталанты&#187;
Алексей Миранчук. Фото: "Аталанта".

Полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук опубликовал снимок, сделанный во время совместного ужина с игроками клуба.

«Ужин с командой», – написал Миранчук по-итальянски под фото.

Фото: Instagram Миранчука.

Отметим, в данный момент Миранчук травмирован. 24-летний россиянин получил повреждение еще будучи футболистом «Локомотива». У игрока была диагностирована травма задней поверхности бедра, точный срок восстановления в строй пока неизвестен.

В составе «Локомотива» Алексей Миранчук сыграл 228 матчей, в которых забил 43 мяча и отдал 45 результативных передач.

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» 2 сентября. Футболист будет выступать под 59-м номером. По информации СМИ, трансфер обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллионов евро.

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