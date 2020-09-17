Опубликовано расписание первого этапа Кубка России по фигурному катанию, который пройдет с 18 по 22 сентября в Сызрани.

18 сентября в танцах на льду фигуристы покажут ритм-танец. Юниоры выйдут на льду в 14:30, взрослые пары — в 16:45.

19 сентября в танцах на льду состоится произвольный танец у взрослых пар, который начнется в 13:15.

В 14:55 начнется женская короткая программа. У юниорских танцевальных пар пройдет произвольный танец, прокат начнется в 16:40. Мужская короткая программа начнется в 19:15.

20 сентября в 12:45 состоится мужская произвольная программа, а в 14:40 — женская произвольная программа.

Затем выступят юниорские спортивные пары, которые в 16:40 продемонстрируют короткие программы. Взрослые пары выступят с короткими программами в 18:00.

21 сентября юниорские пары в 13:00 покажут произвольные программы, а взрослые сделают это в 14:30.

Девушки откатают короткие программы, начиная с 16:00, юноши выйдут на лед в 18:45.

22 сентября в 11:00 пройдет произвольная программа у девушек, а в 14:00 — у юношей.

Отметим, в соревнованиях примут участие фигуристы сборной России. Среди женщин это Анна Щербакова, среди мужчин — Макар Игнатов, Антон Шулепов и Роман Савосин, среди пар — Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, а в танцах на льду — Аннабель Морозова/Андрей Багин, Софья Шевченко/Игорь Еременко и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.