Нападающий московского ЦСКА Чидеру Эджуке рассказал о своем дриблинге.

По словам Эджуке, иногда он передерживает мяч, но такое случается, это вопрос времени. Нигериец отметил, иногда не замечаешь свободные зоны, чтобы сделать передачу, потому что кажется, что лучше обыграть соперника.

Эджуке рассказал, ему кажется, что дриблинг у него с рождения — когда футболист начинал играть, он сразу понял, что у него есть техника, и постоянно улучшал этот скилл.

«Есть несколько примеров для подражания: Неймар, Окоча. Нравится, как они играют, у них огромный набор качеств. Пытаюсь перенять что-то для себя», – сказал Эджуке, слова которого приводит Sport24.

Напомним, красно-синие подписали с Эджуке 4-летний контракт. Стоимость перехода атакующего футболиста из «Херенвена» оценивается в 12 млн евро. Процент денег пойдет норвежской «Волеренги» — предыдущему клубу Эджуке.

В дерби со «Спартаком» новичок уже отличился забитым мячом.