Агент Райола назвал Балотелли одним из величайших итальянских нападающих

Футбольный агент Мино Райола поделился мнением о будущем нападающего итальянской «Брешии» Марио Балотелли.

По словам Райолы, для Балотелли всегда найдется решение, так как он один из величайших итальянских нападающих.

«Выход всегда будет. Я не беспокоюсь за Марио. Он останется в Европе», – сказал Райола, слова которого приводит Football Italia

Отметим, соглашение Марио Балотелли с «Брешией» рассчитано до 2022 года, однако так как клуб вылетел из Серии А, контракт может быть расторгнуть досрочно.

Кроме того, по ходу минувшего сезона игрок неоднократно вступал в конфликт с руководством «Брешии».