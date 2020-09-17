Защитник амстердамского «Аякса» и сборной США Серджино Дест может стать футболистом каталонской «Барселоны».

Об этом сообщает журналист Майк Макграт. По информации источника, каталонцы в борьбе за игрока опережают «Баварию» и «Манчестер Сити», которые также на него претендуют.

В прошлом сезоне Дест провел за «Аякс» 20 матчей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что форвард «Лиона» и сборной Голландии Мемфис Депай принял условия личного контракта с «Барселоной». Как сообщается итальянский журналист Фабрицио Романа у себя в твиттере, окончательное решение о трансфере игрока ещё не достигнуто, поскольку представители клубов продолжают переговоры. Действующий контракт игрока истекает по окончании сезона-2020/2021.