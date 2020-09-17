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  • 09:32,  17 сентября 2020
Фигурное катание
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Бывший тренер Медведевой Орсер: У нас с Тутберидзе не будет никакого сотрудничества

Брайан Орсер
Брайан Орсер. Фото: Валерия Кукалева/Nevasport

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер поделился мнением о переходе Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе.

По словам Орсера, с эмоциональной точки зрения он вернул Медведеву на правильный путь в том плане, что она по-настоящему любит кататься на коньках и тренироваться.

Тренер отметил, отчасти он заставил ее взглянуть на все это под другим углом. Он полагает, фигуристка пришла к выводу, что ее медали не определяют ее как личность.

«Я выхожу. У нас с Этери не будет никакого сотрудничества. И это нормально. Все, чего я хочу, – чтобы Евгения была счастлива и хорошо каталась», – сказал Орсер, слова которого приводит NBC.

Сегодня стало известно, что Медведева возвращается в группу Тутберидзе. Известно, что программы Медведевой на новый сезон менять не будут. Короткая программа фигуристки поставлена под «Маскарад» Арама Хачатуряна, ей занимался чемпион мира-2008 Джеффри Батл. Произвольную поставили под музыку из шоу «Цирк дю Солей», над ней работала Ше-Линн Бурн.

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