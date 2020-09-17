Бывший тренер Медведевой Орсер: У нас с Тутберидзе не будет никакого сотрудничества

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер поделился мнением о переходе Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе.

По словам Орсера, с эмоциональной точки зрения он вернул Медведеву на правильный путь в том плане, что она по-настоящему любит кататься на коньках и тренироваться.

Тренер отметил, отчасти он заставил ее взглянуть на все это под другим углом. Он полагает, фигуристка пришла к выводу, что ее медали не определяют ее как личность.

«Я выхожу. У нас с Этери не будет никакого сотрудничества. И это нормально. Все, чего я хочу, – чтобы Евгения была счастлива и хорошо каталась», – сказал Орсер, слова которого приводит NBC.