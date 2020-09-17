Защитник лондонского «Тоттенхэма» Дэнни Роуз может стать футболистом итальянского «Дженоа».

Об этом сообщает The Mirror. По информации источника, 30-летний англичанин близок к переходу в генуэзский клуб. Отмечается, руководство итальянского клуба находится в продвинутой стадии переговоров с представителями английского игрока.

Напомним, Дэнни Роуз играет в составе «Тоттенхэма» с 2007 года. Вторую половину прошлого сезона он провел в «Ньюкасле» на правах аренды. Контракт Роуза с «Тоттенхэмом» истекает 30 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что валлийский полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в английский «Тоттенхэм». Клубы и агент футболиста ведут переговоры об аренде. Отмечается, все стороны хотят достичь соглашения по вопросу перехода 31-летнего валлийца.