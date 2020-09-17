Пресс-служба Федерации фигурного катания России сообщила, что Евгения Медведева, Владимир Морозов и Александр Самарин пропустят этап Кубка страны в Сызрани.

«В составе участников первого этапа Кубка России произошли изменения. Александр Самарин и Евгения Медведева пропустят этот этап Кубка России по медицинским показаниям – запрет соревновательных нагрузок. Пара Евгения Тарасова – Владимир Морозов снялась с соревнований по причине болезни партнера», – говорится в пресс-релизе.

Ранее было опубликовано расписание первого этапа Кубка России по фигурному катанию, который пройдет с 18 по 22 сентября. 18 сентября в танцах на льду фигуристы покажут ритм-танец. Юниоры выйдут на льду в 14:30, взрослые пары — в 16:45.