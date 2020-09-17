Немецкий клуб региональной лиги «Рипдорф / Мольцен II» потерпел разгромное поражение от «Холденштедта» со счетом 0:37.

Как сообщает Goal, такой проигрыш объясняется тем, что футболисты «Рипдорфа» решили по ходу игры придерживаться правил социального дистанцирования.

Перед матчем появилась информация, что футболисты «Холденштедта» контактировали с зараженным коронавирусом. Из-за этого «Рипдорф» хотел перенести игру, но просьбу отклонили. Так как клубу грозил серьезный штраф за неявку на матч, команда решила выйти на поле, соблюдая при этом правила дистанцирования.

Ранее стало известно, что результаты тестов на коронавирус четырех футболистов английской премьер-лиги оказались положительными. В АПЛ приняли решение не оглашать имен игроков, которые заразились инфекцией.