Стала известна возможная сумма нового контракта российского нападающего Александра Овечкина в «Вашингтон Кэпиталс».

Как сообщает RMNB со ссылкой на близкий к клубу источник, Овечкин потребует у клуба контракт с ежегодной зарплатой в 12 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что «Кэпиталз» предлагают россиянину соглашение на срок от трех до пяти лет со средней зарплатой в 9,5-10 миллионов долларов за сезон.

Если Овечкин получит контракт на 12 млн, он обойдет Артемия Панарина в рейтинге самых высокооплачиваемых русских звезд НХЛ и станет вторым среди самых дорогих звезд лиги — первым по-прежнему будет канадец Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», у которого $12,5 млн.

Напомним, Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. В 2018 году вместе со своим клубом Овечкин выиграл Кубок Стэнли. Его соглашение с американским клубом истекает летом 2021 года.