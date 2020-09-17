Российский боец UFC Яна Куницкая рассказала, что сдала положительный тест на коронавирус.

«Если хочешь рассмешить Бога — расскажи Ему о своих планах», — написала Куницкая под фотографией в своем Instagram.

Напомним, 9 августа в Лас-Вегасе в штате Невада в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174 в основном карде в легчайшем дивизионе россиянка Яна Куницкая встретилась с представительницей Латвии Юлией Столяренко. Поединок вместил себя все три раунда и закончился победой россиянки единогласным решением судей.

У Яны Куницкой стало тринадцать побед в смешанных единоборствах. Также в её пассиве пять поражений. В UFC российский боец одержала три победы и потерпела два поражения.