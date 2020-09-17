В ночь с субботы на воскресенье состоится турнир UFC Vegas 11. Рассказываем о четырех боях не номерного турнира, которые лучше не пропускать.

Джонни Уокер — Раян Спэнн

Бразилец Уокер мощно ворвался в UFC, одержав три победы подряд, и на фоне яркого поведения бойца начало казаться, что это новая звезда промоушена. Однако Кори Андерсон, а затем Никита Крылов, немного приземлили Уокера, и теперь ему нужно начинать все с нуля. Бой с Раяном Спэнном — хорошая проверка это еще один выходец из Dana White Contender’s Series, и себя он показал достойнейшим образом.

Хамзат Чимаев — Джеральд Мершарт

Хамзата Чимаева уже нарекли новым Хабибом, хотя на деле рановато. Да, он победил дважды за десять дней, но в соперниках были откровенно слабые бойцы. Джеральд Мершарт — первый более-менее серьезный оппонент. Из 30 побед 22 он одержал сабмишеном — с таким Чимаеву будет справиться сложно. Если шведский чеченец победит, да еще и в красивом стиле, то дальше его точно ждут топы.

Дональд Серроне — Нико Прайс

Вполне возможно, что Серроне может стать одним из следующих соперников Чимаева, а пока Дональд бьется с Нико Прайсом. Серроне ну никак нельзя проигрывать: поражение станет для него пятым, за такое обычно выгоняют из UFC. В случае с Дональдом могут сделать исключение за все, что он сделал для промоушена, но толку от этого будет мало. Куда интереснее, если Серроне даст реальный бой Прайсу, у которого тоже все не хорошо. С 2018-го поражения у Прайса сменяются победами — по такой логике настал черед побеждать.

Колби Ковингтон — Тайрон Вудли

Такая афиша заслуживает и номерного турнира — Ковингтон уж точно входит в шорт-лист лучших бойцов-полусредневесов. В случае с Вудли это сказать все сложнее и сложнее, но здесь многое будет значить и личная неприязнь. Раньше бойцы дружили и тренировались в одном зале, а теперь ненавидят друг друга. За такими историями в ММА всегда интересно наблюдать.