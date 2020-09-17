Задержан бывший президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов.

Об этом сообщает журналист Дмитрий Ревинский, информацию подтвердил спортивный агент Андрей Митьков. По информации «Московского комсомольца», против Кравцова возбудили уголовное дело, в основу которого легли материалы нескольких проверок, в том числе Счетной палаты.

По версии следствия, с мая 2014-го по июль 2017-го на пост аналитиков комплексной научной группы назначили шесть человек, на должность спортсмена-инструктора сборной по лыжным гонкам – один. При этом фактически они не выполняли трудовую функцию, однако регулярно получали оклад согласно табелям. Отмечается, что сумма ущерба составила 14,45 миллионов рублей.

Напомним, Александр Кравцов возглавлял Союз биатлонистов России с 2014 по 2018 годы.