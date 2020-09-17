С 18 по 21 сентября пройдут матчи восьмого тура российской премьер-лиги.

В пятницу, 18-го числа, «Краснодар» на домашней арене примет подмосковные «Химки». Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

В субботу, 19 сентября, «Урал» в 16:30 по московскому времени сыграет на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге против петербургского «Зенита».

В 19:00 запланирован матч «Ростова» и волгоградского «Ротора». Игра, которая должна пройти на «Ростов Арене», может не состояться, так как у волгоградцев есть зараженные коронавирусом.

В воскресенье, 20 сентября, в 14:00 состоятся два поединка. Тульский «Арсенал» на домашнем стадионе примет «Сочи», а «Уфа» на стадионе «Нефтяник» сыграет с московским ЦСКА.

В 16:30 по московскому времени пройдет игра между казанским «Рубином» и московским «Спартаком». Матч будет проходить на «Ак Барс Арене».

В 19:30 московский «Локомотив» на «РЖД Арене» примет «Тамбов».

В понедельник, 21-го числа, тур завершится матчем между московским «Динамо» и грозненским «Ахматом». Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.