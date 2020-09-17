Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 11:39,  17 сентября 2020
Бокс/MMA
0

Боец Bellator Токов: Бой с Исмаиловым будет для меня шагом назад

Боец Bellator Токов: Бой с Исмаиловым будет для меня шагом назад
Анатолий Токов. Фото: официальный сайт Bellator.

Российский боец Bellator Анатолий Токов отреагировал на вызов Магомеда Исмаилова, который изъявил желание провести с ним реванш.

По словам Токова, этот бой нужен Исмаилову, и он должен сам что-то для этого делать, а не просто говорить. Токов отметил, у него есть свои цели, он дерется в другой организации, хочет забрать пояс и стать там чемпионом.

Боец добавил, бой с Исмаиловым может стать громким и интересным в России, но у него нет цели стать популярным. Цель Токова, по его словам, стать чемпионом, а в той лиге, где выступает Исмаилов, чемпионом Токов уже был.

«На данный момент мне этот бой не интересен. Он будет для меня шагом назад от моей цели», – сказал Токов, слова которого приводит Fightnews.ru.

Напомним, главный бой турнира АСА 107 завершился победой Магомеда Исмаилова в третьем раунде. Бой был остановлен судьей, Александр Емельяненко получил технический нокаут.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров