Боец Bellator Токов: Бой с Исмаиловым будет для меня шагом назад

Российский боец Bellator Анатолий Токов отреагировал на вызов Магомеда Исмаилова, который изъявил желание провести с ним реванш.

По словам Токова, этот бой нужен Исмаилову, и он должен сам что-то для этого делать, а не просто говорить. Токов отметил, у него есть свои цели, он дерется в другой организации, хочет забрать пояс и стать там чемпионом.

Боец добавил, бой с Исмаиловым может стать громким и интересным в России, но у него нет цели стать популярным. Цель Токова, по его словам, стать чемпионом, а в той лиге, где выступает Исмаилов, чемпионом Токов уже был.

«На данный момент мне этот бой не интересен. Он будет для меня шагом назад от моей цели», – сказал Токов, слова которого приводит Fightnews.ru.