Омский «Авангард» сообщил об обмене российского нападающего Семена Кошелева в магнитогорский «Металлург».

Как сообщает официальный сайт клуба, взамен омичи получили права на голкипера системы «Монреаля» Василия Демченко.

Отметим, Кошелев в текущем сезоне принял участие в трех матчах, не отметившись результативными действиями и заработав показатель полезности «-1».

Демченко в прошлом сезоне выступал в составе «Металлурга» и «Трактора». Всего он провел 36 матчей, одержав девять побед. В среднем вратарь отражал 90,7% бросков при коэффициенте надежности 2,77.

Ранее вратарь Михаил Бердин пополнил ряды СКА. Произошло это после обмена, который осуществили СКА и «Сочи». Южному клубу отходят споритвные права на шведского нападающего Оскара Стена.