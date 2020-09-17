ФИФА на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Сборная России после побед над командами Сербии и Венгрии в Лиге наций поднялась с 38-го места на 32-е – это лучший скачок в рейтинге среди всех команд. За отрезок с 16 июля по 17 сентября российская сборная набрала 15 очков в рейтинг, что тоже является лучшим результатом среди сборных.

Напомним, в игре с Сербией команда Станислава Черчесова победила со счетом 3:1. В составе россиян дубль оформил Артем Дзюба, также отличился Вячеслав Караваев, у сербов забил Александр Митрович. Венгрию сборная России одолела со счетом 3:2. У россиян забили Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Марио Фернандес, у венгров — Роланд Шаллаи и Неманья Николич.