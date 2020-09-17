Олимпйский чемпион 2002 года по фигурному катанию, телеведущий и комментатор Алексей Ягудин рассказал об отношении к своему возрасту.

По словам Ягудина он с Загитовой шутит, что фигуристке 18, а ему 40, и когда Ягудин выигрывал, она была совсем маленькой.

Ягудин отметил, хоть в паспорте ему и 40, непривычно, когда он слышит, что к нему обращаются на «вы».

«Значит, я уже старенький. А по состоянию я пацан пятнадцатилетний. Ну ладно, восемнадцатилетний. Поэтому мы с Алиной одногодки по состоянию. А по паспорту немного по-другому. Хочется, чтобы на «ты», но ладно, пусть на «вы», — сказал Ягудин, слова которого приводит Sport24.

Отметим, Загитова – соведущая Алексея Ягудина в новом сезоне телепроекта. До Загитовой ведущей шоу была Алла Михеева, а единственной действующей фигуристкой, которая принимала участие в «Ледниковом периоде», была Евгения Медведева.