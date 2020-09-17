Петербургский «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче седьмого тура российской премьер-лиги со счетом 3:1. Для главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака эта победа стала 63-й на посту наставника «Зенита».

Об этом сообщает сайт Zenit-History. Отмечается, по этому показателю Семак обошел Андре Виллаш-Боаша и поднялся на шестое место в истории. На пять побед Семак отстает от Дика Адвоката, который одержал 68 побед, и на десять побед — от Властимила Петржелы (73 победы). В первую тройку самых успешных тренеров в истории «Зенита» входят Лучано Спаллетти (105 побед), Юрий Морозов (121 победа) и Павел Садырин (125 побед).

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба с 56 голами в 132 матчах вышел на третье место в истории «Зенита» в чемпионатах России, обойдя Халка, у которого 55 мячей в 97 встречах.