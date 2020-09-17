Горшков: Я говорил, что из ухода Медведевой к Орсеру ничего хорошего не выйдет

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков поделился мнением о возвращении Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе.

По мнению Горшкова, это правильное решение, и изначально он был против ухода Медведевой к Орсеру.

Глава ФФККР отметил, преждевременно говорить, удастся ли Медведевой вернуться на прежний уровень, но решение в любом случае правильное. Горшков добавил, он говорил, что из ухода Медведевой к Орсеру ничего хорошего не выйдет.

«У Тутберидзе большая группа очень сильных спортсменов. Этери Георгиевна – опытнейший тренер. Она умеет правильно распределять свое время на учениц. А больше или меньше его станет на Медведеву после ухода некоторых фигуристок из ее группы – вопрос математики», – сказал Горшков, слова которого приводит Metaratings.