Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем Instagram свежие фото, на которых девушка гуляет по ночной Москве.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова провела съемочный день в шоу «Ледниковый период» «Первого канала».

Отметим, Загитова – соведущая Алексея Ягудина в новом сезоне телепроекта. До Загитовой ведущей шоу была Алла Михеева, а единственной действующей фигуристкой, которая принимала участие в «Ледниковом периоде», была Евгения Медведева.

Напомним, ранее Загитова объявила, что не выступит на контрольных прокатах сборной России, так как хочет сосредоточиться на работе в телевизионном проекте «Ледниковый период» на Первом канале.

В декабре прошлого года Алина объявила о приостановке карьеры, но продолжала тренироваться. В соревнованиях с того момента она не участвовала.