Петербургский СКА сегодня, 17 сентября, сыграет с московским «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра состоится в Москве на «ЦСКА Арене». Начало встречи назначено на 19:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте СКА здесь.

Последний матч команд в Континентальной хоккейной лиге состоялся 3 февраля 2020 года, тогда армейцы одержали гостевую победу со счетом 1:0 в овертайме, победный гол забил Антон Белов с передач Кирилла Марченко и Василия Подколзина.

В предыдущем туре регулярного чемпионата КХЛ команда Валерия Брагина потерпела выездное поражение от омского «Авангарда» со счетом 3:4. «Спартак» уступил челябинскому «Трактору» со счетом 1:2.