Российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов поделился мнением о чемпионе своего дивизиона Петре Яне.

По словам Нурмагомедова, Петр Ян молодец во всех смыслах, так как он за два года разнес всех соперников и стал чемпионом. Нурмагомедов отметил, он не собирается умалять его достоинства, но не думает, будто не сможет его победить.

Умар Нурмагомедов добавил, есть такой спортсмен, как Серроне, который доходит до чемпионского боя и отказывается.

«Даже по глазам видно, что он потушенный какой-то, нет огня и ярости. Петр Ян — молодец, но пояс один. Если придет время, то мы с ним поспорим за чемпионство, будем драться. Для нашей страны это будет отличный результат», – сказал Умар Нурмагомедов, слова которого приводит UFC Russia.

Отметим, 25 октября Умар Нурмагомедов проведет поединок против Сергея Морозова на UFC 254.