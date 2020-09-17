Московское «Динамо» на гостевом поле сыграет с тбилисским «Локомотивом» в матче второго отборочного раунда Лиги Европы. Игра будет проходить сегодня, 17 сентября, на стадионе «Михаил Месхи-2», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Прямая трансляция будет доступна здесь:



Главный судья матча — француз Карим Абед.

В случае победы команда Кирилла Новикова сыграет в третьем квалификационном раунде против победителя противостояния между албанской «Теутой» и испанской «Гранадой».

Кроме того, в третьем квалификационном раунде «Ростов» сыграет с кем-то из пары «Маккаби» Хайфа — «Кайрат». В Лиге чемпионов «Краснодар» встретится с греческим ПАОКом, который одолел португальскую «Бенфику».