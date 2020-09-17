Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала смешную фотографию с Александрой Трусовой на своей странице в Instagram.

«Угадайте, о чем задумалась? И что увидела Саша?» — написала Туктамышева под снимком.

Отметим, обе фигуристки приняли участие в контрольных прокатах сборной России в Москве.

Елизавета Туктамшыева представила на контрольных прокатах короткую программу под музыку из балета «Спартак», постановщиками этого номера стали итальянские фигуристы Анна Капеллини и Лука Ланотте.

Позже Туктамышева сообщила, что поменяет платье для короткой программы «Спартак» сезона-2020/21. Под одним из постов фигуристки в «Инстаграме», посвященном контрольным прокатам в «Мегаспорте» одна из подписчиц Туктамышевой написала: «Лиза, пожалуйста, поменяйте костюм в короткой». За это предложение высказались многие другие болельщики фигуристки, отметив, что белое платье, похожее на тогу, спортсменке не идет и полнит её.