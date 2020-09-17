Российский нападающий петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о травме Себастьяна Дриусси.

По словам Мостового, когда находишься в запасе, то мысленно больше ко второму тайму готовишься, но стрессом для себя это он не назовет. Мостовой отметил, обидно, что Дриусси сломался.

Россиянин добавил, аргентинец — очень сильный игрок, поэтому в первую очередь Мостовому приятно, что их сравнивают.

Мостовой также ответил, готов ли он к конкуренции, когда Дриусси вернется.

«А куда я денусь. Она всех наверх тянет, когда чувствуешь, что тебе в спину дышат!» — сказал Мостовой, слова которого приводит «Матч ТВ».

Отметим, в нынешнем сезоне Мостовой провел шесть матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.