«Локомотив» и «Спартак» предложили Кузяеву зарплату больше, чем в «Зените»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев, у которого летом истекло соглашение с петербургским «Зенитом», по-прежнему находится в сфере интересов московских «Спартака» и «Локомотива».

Об этом пишет «Москва.ру», которая ссылается на телеграм-канал Василия Конова. Сообщается, что в случае заключения контракта с красно-белыми или железнодорожниками, Кузяев получит крупный подписной бонус и зарплату, которая превысит оклад, который он получал в «Зените». Отмечается, более привлекательным вариантом для продолжения карьеры Кузяева может стать «Локомотив» будет выступать в еврокубках в текущем сезоне.