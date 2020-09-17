«Локомотив» и «Спартак» предложили Кузяеву зарплату больше, чем в «Зените»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев, у которого летом истекло соглашение с петербургским «Зенитом», по-прежнему находится в сфере интересов московских «Спартака» и «Локомотива».
Об этом пишет «Москва.ру», которая ссылается на телеграм-канал Василия Конова. Сообщается, что в случае заключения контракта с красно-белыми или железнодорожниками, Кузяев получит крупный подписной бонус и зарплату, которая превысит оклад, который он получал в «Зените». Отмечается, более привлекательным вариантом для продолжения карьеры Кузяева может стать «Локомотив» будет выступать в еврокубках в текущем сезоне.
Напомним, с 2017 по 2020 год Далер Кузяев выступал за петербургский «Зенит» В прошлом сезоне РПЛ Кузяев сыграл 20 матчей и сделал 2 голевых передачи. По окончании контракта футболист не стал продлевать соглашение, предпочтя заняться поиском вариантов в Европе.
Комментарии Развернуть