Футбольный судья Никита Данченков рассказал, что собирается добиваться переквалификации уголовного дела на Романа Широкова.

«Я твердо решил еще в тот момент, что такое нельзя оставлять просто так. Решительность как была на самом высоком уровне, так и осталась. Сомнения? Быть того не может», — сказал Данченков, слова которого приводит Sport24.

Он отметил, что данным решением не удовлетворен, а по мнению его адвокатов, Александра Островского и Артура Рамазанова, Широков совершил покушение на убийство. Данченков добавил, защита будет добиваться переквалификации этого дела на более тяжелое.

Ранее сообщалось, что на бывшего футболиста сборной России и петербургского «Зенита» Романа Широкова заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Поводом для заведения дела стал инцидент, который произошел во время любительского турнира между командами «Матч ТВ» и «Ничего необычного». Тогда Широков напал на арбитра Никиту Данченкова и избил его после того, как судья показал экс-футболисту красную карточку.